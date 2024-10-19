Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ataşehir’de Akyazı Caddesi ile Atilla Caddesi kesişiminde S.S. yönetimindeki 14CE hat numaralı İETT otobüsü ile Y.A. yönetimindeki otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüs şoförü ile otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs ile otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesinin ardından yolda araç trafiği normale döndü.

Öte yandan otomobil sürücüsü Y.A.’ya polis ekipleri tarafından alkol testi uygulandı. Y.A.’nın 175 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.