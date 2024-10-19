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Türkiye
İHA 19.10.2024 05:27

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenildi.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ataşehir’de Akyazı Caddesi ile Atilla Caddesi kesişiminde S.S. yönetimindeki 14CE hat numaralı İETT otobüsü ile Y.A. yönetimindeki otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüs şoförü ile otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs ile otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesinin ardından yolda araç trafiği normale döndü.

Öte yandan otomobil sürücüsü Y.A.’ya polis ekipleri tarafından alkol testi uygulandı. Y.A.’nın 175 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İETT İstanbul Trafik Kazası Otobüs
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