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Türkiye
AA 19.10.2024 05:11

Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Van'da önüne çıkan köpeğe çarpan kamyonetin karşı yönden gelen 2 araç ile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek hafif ticari araç ve minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasından sonra araç geçişine açıldı.

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