Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2024 02:32

Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı

Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğünce bayrak hediye edildi.

Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ikamet sahibine ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşıp, Türk bayrağı hediye etti.

Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı

Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz." diyerek öpüp anlına koyduğu bayrağı çocuğa verdi.

Çocuk da öpüp anlına koyduğu bayrağı teslim aldı, polislerle fotoğraf çektirdi.

Paylaşımda, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Kayseri Polis Çocuk
Sıradaki Haber
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:30
İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a tepki
03:13
Katil İsrail Gazze'de bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü
03:04
Husiler İsrail ile çalışan firmaya ait gemiyi vurdu
02:57
ABD'de rekor bütçe açığı
02:27
Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü: Bazı hastalar tedavi olamadan ölüyor
02:15
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Kastamonu'da gölet inşaatı sele teslim oldu
Kastamonu'da gölet inşaatı sele teslim oldu
FOTO FOKUS
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ