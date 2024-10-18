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Türkiye
AA, İHA 18.10.2024 21:16

Kastamonu'da sürücüler kara hazırlıksız yakalandı

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yola hazırlıksız çıkan sürücüler Devrekani-Bozkurt karayolu, İnebolu-Kastamonu karayolu, Ağlı-Cide karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yaptı.

Yağışın etkisini yitirmesi ve ekiplerin çalışmalarının ardından yollardaki trafik akışı normale döndü.

Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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