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Türkiye
AA 18.10.2024 17:27

Antalya'da otel yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Şu ana kadar 20 misafir tahliye edildi.

Antalya'da otel yangını
[Fotograf: İHA]

Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

20 misafir tahliye edildi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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