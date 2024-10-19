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Türkiye
AA 19.10.2024 06:32

Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Koruk ve Dambüyük köylerinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 740 litre kaçak dökme şarap, 260 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5'er litre etil alkol ve el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, kuru sıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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