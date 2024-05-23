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Türkiye
AA 23.05.2024 17:00

Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ile Karadeniz Bölgesi'ndeki Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Doğu Anadolu Bölgesi Yağış Sağanak Meteoroloji Erzincan Tunceli Erzurum Kars Ağrı Ardahan Iğdır Bayburt
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