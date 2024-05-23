İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlıya tutuklama talebi

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, 27 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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