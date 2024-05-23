Yürüyüşe çıkan kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Arsuz ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki evinden sabah erken saatlerde çıkıp Karaağaç bölgesinde deniz kenarında sabah sporu için yürüyüşe başlayan Sevda Mazman’a sokakta sürü halinde gezen başıboş köpekler saldırdı.

Ayağı ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Mazman, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarıldı.

Mazman, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köpek ısırıklarının olduğu bölgelere pansuman yapılıp, Mazman'a aşı uygulandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım"

Taburcu edilen Sevda Mazman, "Arkadaşlarım köpeklerin saldırdığını onun için çıkmamam gerektiğini söylediler. Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım. Ancak saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım. Hiç öyle korkulmayacak gibi değil. Bir anda saldırdılar. Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.