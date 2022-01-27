Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı gece yarısı büyük gürültü ile çöktü.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı aşırı yağışın ardından çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri, yıkılan duvarın olduğu yola emniyet şeridi çekti.

Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekibi çöken duvarın altında kimsenin olup olmadığına bakmak için olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması ve olayın gece yarısı olması muhtemel bir faciayı önledi.

[Fotoğraf: İHA]