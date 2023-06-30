Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.06.2023 02:09

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da çarpışan iki aracın kontrolden çıkarak markete girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda seyreden B.P.'nin kullandığı cip, sürücüsü öğrenilmeyen seyir halindeki hafif araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

Kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti.

Toplam 6 kişi yaralandı

2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:13
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
02:04
Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
01:57
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
01:54
Kanada'daki bir yatılı kilise okulunun alanında 88 kayıtsız mezar bulundu
01:34
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
01:10
Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
FOTO FOKUS
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ