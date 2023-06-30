Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda seyreden B.P.'nin kullandığı cip, sürücüsü öğrenilmeyen seyir halindeki hafif araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

Kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti.

Toplam 6 kişi yaralandı

2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.