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Türkiye
AA 30.06.2023 01:32

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[AA (Arşiv)]

Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta G.C., daha önce kavga ettiği A.D. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.C, bıçakla A.D'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ayırmak isteyen A.G. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.D. ve arkadaşı A.G, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.G, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheli G.C'yi gözaltına aldı.

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