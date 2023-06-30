Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-DHA 30.06.2023 01:10

Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli ve Sakarya'da hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Karadeniz'den esen kuvvetli rüzgar, Sakarya sahilinde dalgalara neden oldu.

Sakarya Kaymakamlığı, Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girilmesini yasakladı.

Kararın ardından cankurtaranlar, denizdekileri sudan çıkmaları için uyardı.

Kocaeli'de dalgalar yasak getirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki tüm sahillerinde de boğulma tehlikelerine karşı deniz yasağı kararı alındı.

Cankurtaranlar, denize yaklaşılmaması için uyarılara devam ediyor.

Denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.
 

ETİKETLER
Kocaeli Sakarya
Sıradaki Haber
Adana'da iki husumetli grup birbirlerine ateş açtı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:13
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
02:09
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
02:04
Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
01:57
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
01:54
Kanada'daki bir yatılı kilise okulunun alanında 88 kayıtsız mezar bulundu
01:34
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
FOTO FOKUS
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ