Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan açıklamada, Lice ve Hani mülki sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek hedefleniyor.

Operasyonun yapılacağı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'ye bağlı Duruköy, Darlan köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları, Hani'nin Serenköy, Uzunköy Köyü ile Gürbulak mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

Kaynak: AA