Hakkari Şemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütlerine yönelik yurt içinde operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 3 Ağustos'ta Hakkari Şemdinli'de devam eden hava destekli operasyonda 2 terörsitin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/21f5CN2JzO