  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.081
    EURO 5.88
  • BIST 95059.7
    ALTIN 196.891
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari Şemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli'de devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkari Şemdinlide 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  terör örgütlerine yönelik yurt içinde operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 3 Ağustos'ta Hakkari Şemdinli'de devam eden hava destekli operasyonda 2 terörsitin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, şemdinli, Hakkari, Genelkurmay Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER