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İstanbul Beşiktaş'ta yol çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.

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İstanbul Beşiktaşta yol çöktü

Beşiktaş Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin oluştuğu kavşağa güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Yoldaki çöken alanın sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.

20 Temmuz'da da Beşiktaş’ta Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Vodafone Park Stadı’nın önünden geçen yolda çökme olmuştu. Yapılan tespitlerde yoldaki çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yol çökmesi, İstanbul, Beşiktaş
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