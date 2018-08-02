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Acil servisin girişine park eden otomobili vatandaşlar kaldırdı

Şanlıurfa'da hastanenin acil servis girişine park edilen otomobil, ambulansın girişini engelleyince vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

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Şanlıurfa Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kalp krizi geçiren bir hastayı getiren ambulans, acil servisin önüne gelişi güzel park edilen 34 GYD 99 plakalı otomobil nedeniyle hastaneye giriş yapamadı.

Bir süre siren çalan ambulansı gören vatandaşlar, otomobilin sürücüsünü aramaya başladı. Sürücünün bulunamaması üzerine ise vatandaşlar, otomobili kaldırarak yaklaşık 2 metre ileriye taşıdı.

Buna rağmen ambulansın acil servisin girişine yanaşamaması üzerine hasta sedye ile hastaneye ulaştırıldı.

Daha sonra gelen otomobil sürücüsü aracını bulunduğu yerden çekti.

Kaynak: AA

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