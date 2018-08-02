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Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi.

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Şanlıurfada yolcu minibüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı yolcu minibüsü, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Siverek karayolunun 20. kilometresinde devrilmişti.

Kazada, sürücü Karaburç ile Yıldız Kurtlu, Rukiye Rehan İzgör, Hatice İzgör, İbrahim Sadri İzgör, Mustafa Kurtlu, Rima Hama, İbo Hanan, Vetha Çay, Rana Keleşoğlu, Sümeye Erva Kurtoğlu, Faruk Muhannet, Fatma Hama, İbrahim Halil İslam, Vedat Beytemur, Eyüp Karakeçili, İbrahim Kurtoğlu, Çiğdem Keleşoğlu, Zeki Kaya, Abdulkadir Esmeroğlu ve Ahmet İzgör'ün yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu minibüsü, trafik Kazası, şanlıurfa
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