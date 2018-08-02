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Aydın'da görülen FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası

Aydın Nazilli'de FETÖ/PDY öğretmen yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 87 zanlının yargılandığı davada, 51 zanlıya 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Aydında görülen FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, 32 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 4 ay ila 13 yıl 6 ay, 19 sanığa "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, 22 sanığın da beraatına karar verdi.

Mevcut delil durumları göz önüne alınan 14 sanığın dosyası ise tefrik edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, FETÖ/PDY, hapis cezaları
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