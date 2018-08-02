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İBB'nin kurban yakalama timleri göreve hazır

İBB Veteriner Hizmetleri'ne bağlı 2'şer kişilik 15 tim, Anadolu ve Avrupa yakasında ücretsiz hizmet verecek.

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İBBnin kurban yakalama timleri göreve hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl 6 ekiple uygulanan ve 23 büyükbaş hayvanı müdahaleyle sahiplerine teslim eden kaçak kurban yakalama timi, bu yıl da görev başında olacak.

İBB Veteriner Hizmetleri'ne bağlı timler, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 kurban yakalama timi halinde görev yapacak. İkişer kişiden oluşacak ekipler, ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan, kaçan kurbanlıklar için Alo 153 Beyaz Masa üzerinden ihbar hattı oluşturuldu. Sıkıntı yaşayanlar Alo 153 üzerinden hizmet başvurusu yapabilecek.

Mobil uygulamalarla bilgilere kolay ulaşım

Ayrıca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren bir "Mobil Kurban" telefon uygulaması oluşturuldu. Geçen yıl hizmet veren uygulama güncellenerek bu yıl da vatandaşların kolay erişimi için hazır hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin ''Kurban Kesim ve Hijyeni'' el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.

İBB Alo 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan ''Bilgilendirme Hattı'' ile kurbanlık hayvanların etiyle ilgili merak edilen sorulara cevap veriliyor.

İBB satış ve kesim alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmesi için gerekli sosyal hizmetler sağlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: TİM, kurban bayramı, kurban, İBB
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