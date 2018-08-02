Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son yağışlar ve radar görüntüleri dikkate alındığında 36 saat boyunca bu illerde ani taşkın riski bulunduğu ifade edildi.

Köprü ve menfez gibi yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında taşkın meydana gelebileceği uyarısı yapılan açıklamada, ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA