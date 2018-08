Astsubay Çavuş Serkan Karakaya: Eşimin ve çocuğumun öcünü almak istiyorum

Hakkari Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, görev yerine dönerek, eşinin ve çocuğunun intikamını almak istediğini söyledi.

Karakaya'nın Melikgazi'deki babaevinin önünde kurulan çadırda taziyeler devam ediyor.

Serkan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşinin ve bebeğinin kanının yerde kalmayacağı sözünü verdiğini söyledi.

Kendisinin de bu vatan uğruna canını vermeye hazır olduğunu belirten Karakaya, "Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan herhangi bir talebimiz olmadı. Biz sadece eşim ve çocuğumun kanının yerde kalmamasını istedik. Yapılması gerekeni söyledik. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Vatan sağ olsun. Onlar da 'En kısa sürede isteğin yerine gelecek. Sözümüz olsun' dediler. Biz bu ülkenin askerleriyiz. Ben her daim canımı vermeye hazırım. Eşimin ve 11 aylık bebeğimin eriştiği şehitlik mertebesine ben de erişmek isterim" diye konuştu.

"Bir Serkan gidecek ama binlercesi geri gelecek"

Karakaya, Türkiye'nin son yıllarda güçlendiğini ve kimseye boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğunu söyleyerek, "Allah başımızdaki insanları eksik etmesin. Bir Bedirhan gidecek, bir Nurcan gidecek, bir Serkan gidecek ama binlercesi geri gelecek" dedi.

Eşinin kendisinden hiç ayrı kalmak istemediğini anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Eşimden Allah razı olsun. Eşim korkusuz birisiydi. 'Sen nereye gidersen ben seninle gelirim' dedi ve yanıma geldi. Lojman talebinde bulunmuştuk. Lojman çıktı ve biz 15 gün evimizde kaldık. Daha sonra ben üs bölgesine gittim. Eşim beni özlemiş. 15 gün sonra yanıma geldi. Aslında Azrail çağırmış diyelim. Rabbim yanına çağırmış. Vakti, saati dolmuş. Allah'ıma kavuştular."

"Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun"

Serkan Karakaya, eşini ve oğlunu kaybettikten sonra tüm Türkiye'nin sosyal medya üzerinden ve bizzat gelerek kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Türk milletine desteklerinden dolayı teşekkür eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Türk milletinden Allah razı olsun. Her zaman askerinin yanında oldu. Sosyal medya üzerinden çok mesaj alıyorum. Bir çoğuna cevap veremiyorum. Kimse bu yüzden kusura bakmasın. Dik durmamız lazım. Üzülmeyeceğiz, üzüldükçe bu şerefsizler, kanı bozuklar daha çok can yakmaya başlıyorlar. Ama dik durursak 'biz bunlara bir şey yapamıyoruz' deyip biraz daha geri duracaklardır. Bu lanet örgütü bitirme konusunda atılacak her adımın içerisinde yer almaya hazırım. Ben yeniden aynı görev yerime gitmek ve eşimin, çocuğumun öcünü almak istiyorum. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun."

