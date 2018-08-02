Kahramanmaraş'ta minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 12 yaralı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Tomsuklu bölgesinde, Sebahattin Ö. yönetimindeki 46 K 0311 plakalı minibüs, Erdoğan B. idaresindeki 46 HD 316 plakalı beton blok yüklü tıra çarptı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 13 kişi yaralandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan biri daha müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücülerin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA