Başkasının yerine sınava girdiği anlaşılınca pencereden atladı

Balıkesir Paşabayır Mahallesi'nde bulunan Bandırma Halk Eğitim Merkezi'ndeki ehliyet sınavı öncesinde salon görevlileri sınava girecek adayların kimlik kontrollerini yapmaya başladı.

Bu esnada 22 yaşındaki M.B'nin, 18 yaşındaki A.A'nın yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis çağıran görevlilerin yanında bulunan M.B, aniden birinci kattaki salonun penceresinden atladı.

Yere düştükten sonra yaralanan M.B'nin yardımına Halk Eğitim Merkezi görevlileri koştu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan M.B'nin her iki bacağında kırık tespit edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA