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Hırsızlar 20 lira için Adli Tıp Kurumu'nu elektriksiz bıraktı

Gaziantep'te elektrik kablosunu kesen hırsızlar, Adli Tıp Kurumu’nun elektriksiz kalmasına neden oldu.

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Hırsızlar 20 lira için Adli Tıp Kurumunu elektriksiz bıraktı

Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık zanlıları, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık'taki Adli Tıp Kurumu’na enerji sağlayan 10 metrelik elektrik direğine çıkarak 20 lira değerindeki 60 metrelik elektrik kablosunu kesti.

Kesilen kablo nedeniyle 2 saat kadar enerjisiz kalan Adli Tıp Kurumu'na jeneratörle elektrik sağlandı.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen cenazelerin otopsisinin de yapıldığı Adli Tıp Kurumu’nun yaklaşık 2 ay önce de fiber optik internet kablosu çalındığı öğrenildi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptıkları çalışmanın ardından, elektrik direğine yeni kablo hattı çekerek enerji sağladı.

Polis, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: gazintep, Adli Tıp Kurumu
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