Rize'de şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

Rize Kömürcüler Köyü'ndeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili kurumların ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yapıyor.

Karayolları ve belediyelere ait ekipler, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Turhan Rize'ye gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA