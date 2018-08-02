Türk Kızılayı’ndan Afganistan'a yardım

Mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılayı, başkent Kabil'de bulunan İmam Buhari Yetimhanesi ve Eğitim Merkezi’ne gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran, Türk halkının merhamet elçisi olan Türk Kızılayı’nın Afganistan'da insani yardım faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Türk kültüründe ve İslam dininde yetimlerin öneminin büyük olduğu ifade eden Duran, Türk Kızılayı olarak yetim çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmaların devam ettirileceğini söyledi.

Duran, Türk Kızılayı tarafından İmam Buhari Yetimhanesi ve Eğitim Merkezi’ne pirinç, sıvı yağ, toz şeker, barbunya, makarna, un, kırmızı mercimek, yumurta, süt, hurma, çikolata, meyve suyu, patates ve kuru soğandan oluşan yardım paketlerinin teslim edildiğini belirtti.

Mücahit Salih Duran, Türk Kızılayı’nın Afganistan genelinde hiçbir ayrım gözetmeden yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA