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Motosikletli maganda İstanbul’un göbeğinde 300 km hız yaptı

İstanbul Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşan motosikletli maganda adeta terör estirdi.

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İstanbul’da trafiğin en işlek noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giden ve aşırı süratli bir şekilde seyreden motosikletli magandaların terörüne bir yenisi daha eklendi.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Piyalepaşa istikametinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçların arasında motosikletiyle tek teker üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi canını hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, tek tekerlek üzerinde 300 kilometre hıza ulaştı.

Korku dolu o anları kask kamerasıyla kaydeden maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.

Aynı motosiklet sürücü E-5 Karayolu Merter mevkii Ankara istikametinde de akıllara durgunluk getiren şekilde araçların arasından geçerek dehşet saçtı. Maganda şehrin en işlek karayolunda tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra aşırı süratli bir şekilde zikzaklar çizerek defalarca araçların arasında geçti. Trafikteki sürücülerin arasında dakikalarca bu şekilde giden maganda mutlak bir ölüme davetiye çıkarttı. 

Kaynak: İHA

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