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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin İstanbul'da uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yapılan takip sonucu şüphelilerin kaldığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Avcılar'da bulunan eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda çocuk odasındaki çekmecelere saklanan bir miktar kokain bulundu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisinde yaklaşık 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.'nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: uyuşturucu, İstanbul
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