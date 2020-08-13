Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Valilik toplantı salonunda düzenlenen Pandemi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde Diyarbakır'ın Türkiye'de vaka sayısında ilk 5 il içinde olduğunu ve bu kapsamda yeni kararlar alındığını bildirdi.

Sağlık teşkilatı, odalar ve düğün salonu sahipleriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını ve belirli kararlar aldıklarını anlatan Karaloğlu, COVID-19'un en çok vatandaşın kalabalık olarak bir arada bulunduğu alan ve mekanlarda bulaştığını belirtti.

Karaloğlu, bu alanlarda kurallara uyulmadığı zaman hastalığın bulaşmasının engellenemediğini vurguladı.

Düğün saatlerine kısıtlama

Türkiye ve Diyarbakır'da virüsün en çok düğün ve taziye ile kafe ve restoran gibi vatandaşın yoğunlukta bulunduğu mekanlarda yayıldığına dikkati çeken Karaloğlu, "Bundan sonra Diyarbakır'da özellikle akşam düğünlerimiz saat 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz saatlerinde de farklı etkinlikler yapılıyor. Diyarbakır'da mevlit, kına ve nişan gibi etkinlikleri de saat 12.00'de başlatıp 15.00'te bitirmiş olacağız" dedi.

Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Artık düğünlerde sadece gelin ve damat dans edebilir. Onun dışında vatandaşın katılımıyla halay, dans ve benzeri eğlence konusunda kısıtlama getiriyoruz. Bulaşın çok fazla olduğu konvoy meselesi var. Bir müddet bu konvoyları da yasaklıyoruz. Artık Diyarbakır'da düğün, sünnet ve nişan konvoyunu, bu virüsü yeninceye kadar yasaklamış oluyoruz. Bugün aldığımız İl Hıfzıssıhha kararıyla, düğün salonu ruhsatı olmayan mekanlarda düğün, nişan, sünnet veya herhangi bir ad altında yaş günü gibi toplantıların yapılmasını da istemiyoruz."

65 yaş üstüne kalabalık yerlerde bulunmama çağrısı

En riskli yaş grubunun 65 yaş üstü olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Onlardan, günün kalabalık saatlerinde, özellikle saat 16.00'dan sonra pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi vatandaşın yoğun olduğu mekanlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Maalesef bulaştığında hastalığın seyri onlar için çok daha ağır geçebiliyor. Onları koruyabilmek için buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İş yerlerine sıkı denetim

Restoran ve kafelerle ilgili kararlar alındığını da bildiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde ayrıntı ve detaylar var. Birinci denetimde eksiklikler görülürse uyarıyoruz. İkinci denetimde 3 bin 150 lira ceza veriyoruz. Üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün kapatma yapıyoruz. Bugün itibarıyla denetimleri sıkılaştıracağız. Mekanlar kurallara uymuyorsa, uyguladığımız ceza her neyse iş yerinin girişinde ilan olarak asılacak. Vatandaşımız da o iş yerine girerken kurallara uyup uymadığını görsün, ona göre girip girmeme kararı versin. Vatandaşımız da kendi sağlığını düşünüyorsa kurallara uymayan iş yerinde bulunmasın."

Kuralların çok zor olmadığını ve bunları herkesin kendi hayatında uygulamasıyla toplumun COVID-19'dan kurtulabileceğini dile getiren Karaloğlu, Diyarbakırlılardan sosyal mesafe, maske ve diğer tedbirlere uyulmasını istedi.