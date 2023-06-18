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Türkiye
AA 18.06.2023 09:36

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç operasyonu: 15 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

"Eksen" adı verilen operasyonda belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda kadın çantası ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden U.D. ve R.T. hakkında 30'a yakın suç kaydı tespit edildi. Şüphelilerden 1'i hakkında ise 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan bazı şüphelilerin hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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