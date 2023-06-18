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Türkiye
DHA 18.06.2023 08:46

Kontrolü kaybetti, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metreden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Kontrolü kaybetti, park halindeki otomobilin üzerine düştü
[Fotograf: DHA]

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Şener Acer yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, bariyeri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Kontrolü kaybetti, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı hafif ticari araçtan kurtarılan sürücü Şener Acer, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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