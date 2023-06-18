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Türkiye
AA 18.06.2023 07:42

Adıyaman'da ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, M.Ç'ye ait iki katlı binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı sokakta, Akıncılar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi M.Ç, eşi E.Ç. ve çocukları A.Ç. ile R.Ç, Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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