Esenler’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Esenler TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Esenler istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametteki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.