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Türkiye
DHA 18.06.2023 08:44

Esenler’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İstanbul Esenler'de TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan otomobil, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Esenler’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Esenler TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Esenler istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametteki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Esenler’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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