Diyarbakır'da tarihi eser satmaya çalışanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani İlçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Ergani İlçe merkezinde belirlenen yerde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ruhsatsız tabanca da ele geçirildi

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada; bir adet 11X10 cm ebatlarında, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, bir adet parşömen üzerine baskılı Hazreti Meryem ve Hazreti İsa figürlerinin olduğu tablo, bir adet heykel, bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır.