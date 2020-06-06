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Barış Pınarı bölgesindeki tarlaları yakan terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesindeki ekili tarlaları yaktığı tespit edilen terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.
Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım alanlarını hedef alan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Suriye uyruklu S.A.E'nin, Abyad ilçesinde ekili tarlaları ateşe verdiğini ve YPG/PKK için istihbari çalışmalar yaptığını tespit etti.
Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla S.A.E'yi gözaltına aldı.
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