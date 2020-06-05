Operasyonlarla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Mardin'in Ömerli ilçesi ve Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda ilk olarak Ömerli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ömerli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 M-16 tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğu ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/730W7SMcB2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2020

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İkinci açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) twitter hesabından yapıldı. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.