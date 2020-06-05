Açıklama Edirne Valiliği'nden yapıldı. Dün saat 17.30 sıralarında, Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca Köyü sınırlarında, polis özel harekat unsurlarınca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi yapılıyordu.

10-12 kişilik askeri kamuflajlı grup



Özel harekat polisleri, nehrin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmenin cesedi tespit etti. Olay yeri incelemesi için fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botuna taciz ateşi açıldı.



Görevli personelin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrası taciz atışı son buldu.