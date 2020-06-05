İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerle birlikte 2 M-16 tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğu ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.