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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte 2 M-16 tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğu ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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