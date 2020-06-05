Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasi çıkar uğruna terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir