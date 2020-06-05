Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
Son Haberler
- 03:02
- 02:28
- 01:46
- 01:20
- 01:10
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasi çıkar uğruna terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz