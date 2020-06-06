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İstanbul'da Covid-19 denetimleri sürüyor
İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'ler, pazar yeri, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri ve toplu ulaşım araçları gibi sosyal alanların denetimi sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, sağlığınız için dün 2 bin 602 berber, 88 AVM'de 2 bin 587 iş yeri, 99 pazar yeri, 1430 kahvehane, 126 hamam, 2 bin 215 lokanta, 388 spor merkezi, 418 park-mesire yeri, 394 otel, 2 bin 648 taksi, 6 bin 971 toplu ulaşım aracını denetlendik." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında denetimlerden karelere yer veren Yerlikaya, kurallara uyanları alkışladı.
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