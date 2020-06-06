Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik sert tutumu devam ediyor.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 düzensiz göçmeni kurtardı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.