Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ölüme terk edilen 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale açıklarında Yunan güçlerinin lastik botla ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik sert tutumu devam ediyor.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 düzensiz göçmeni kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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