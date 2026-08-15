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Türkiye
AA 15.08.2026 11:26

Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Diyarbakır Trafik Kazası
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