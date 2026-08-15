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Türkiye
AA 15.08.2026 11:01

Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı. 

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayda tesisin yanı sıra 3 otomobilde de hasar oluştu.

2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Ekiplerin tesiste yaptığı kontrolde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

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