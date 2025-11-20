Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2025 14:17

Diyarbakır'da binada çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan binada dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da binada çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın dolayısıyla oluşan yoğun dumandan üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ETİKETLER
Yangın Diyarbakır
Sıradaki Haber
Bursa'da kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Kahramanmaraş'ta sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
17:21
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
17:27
"Gezen Sinema Tırı" Demirci'de çocuklarla buluştu
17:16
BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı, 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı
17:13
Kosova Meclisi feshedildi
17:11
Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon lira tazminat
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ