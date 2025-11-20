Bursa'da kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü

Yenişehir'den İznik istikametine seyreden Ramazan Erşahin idaresindeki kağıt yüklü kamyon, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak uçuruma devrilen kamyon, yaklaşık 80 metre aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Aracın yanına güçlükle inen ekipler, sürücü Erşahin ile yanında bulunan Cafer Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.