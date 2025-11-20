Adana'da, vatandaşlar kokuya neden olan atık su deresinden şikayetçi

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nden geçen atık su deresi, üzerinin kapatılmaması nedeniyle bölgede kötü koku ve sivrisinek sorununa yol açıyor.

Mahalle sakinleri, defalarca başvuruda bulunmalarına rağmen henüz çözüm sağlanamadığını belirterek durumdan şikayetçi oldu.

"Belediyeye müracaat yapıldı ancak sonuç alınamadı"

Derenin hem kötü göründüğünü hem de çok pis koktuğunu söyleyen mahalle sakini Mehmet Zeki Baran, "Çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Koku çok rahatsız edici ama başka çaremiz yok. Sinek de çok fazla oluyor. Özellikle yaz aylarında hiç uyuyamıyoruz" dedi.

"Dere çöp alanına dönüştü"

Mahalle sakini Orhan Yeşil ise dereden dolayı çok rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Çevrede hayvan besleyenlerin buraya çöp atıyor. Pazarcılar da gelip çöplerini bırakıyor. Burası aslında bir yaşam alanı ancak çöp alanına dönüşmüş durumda. Buradaki mahalle sakinlerinin hepsi şikayetçi. Kokudan aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Misafirlerimiz bu koku nedeniyle bize gelmek istemiyor. Yaz kış fark etmiyor, sinek aşırı fazla. Burası için başvuru yapıldı ancak bir çözüm elde edemedik" diye konuştu.

Derenin yanında evi olan Ayşe Yeşil, "Sineklerden yatamıyoruz. Sinek, fare, yılan ne ararsanız burada var. Şu an bile sinek var. Evin içerisinde yatamıyoruz. Çok pis koku var. Kaç defa şikayet ettik ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.