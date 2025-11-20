Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
DHA 20.11.2025 12:37

Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Haliliye ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Kavgada yaralanan Ali Eskiler ile Baver A. (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eskiler, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baver A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sırasında tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği bir halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve bir markette hasar oluştu. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameraları ile bir halk otobüsünün araç kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa
