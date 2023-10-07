Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2023 09:14

Diyarbakır'da 864 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 864 kilo 800 gram esrar, 2 milyon 33 bin 815 kök kenevir ve 30 bin 240 kök skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da 864 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Akçabudak Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 337 kilogram toz, 475 kilogram kubar olmak üzere toplam 812 kilogram esrar, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi ve 30 bin 240 kök skunk bitkisi bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 4 evde yapılan aramada 42 kilogram kubar, 10 kilo 800 gram toz olmak üzere 52 kilo 800 gram esrar, 15 kök kenevir bitkisi ve tabanca bulundu.

ETİKETLER
Diyarbakır Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
11:02
Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
10:57
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
10:55
Hamas: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdik
10:58
Kayıt dışı ekonomiye karşı Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak
10:45
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ