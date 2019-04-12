AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Suriye'yi görüştü KHK'lı başkanlara mazbata verilmeyecek Beyoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'da merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminde HDP'nin adayı Ceylan'a, seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi ve en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin oy birliğiyle aldığı karar gereği, Bağlar'da Ceylan'a mazbata verilmemesi gerektiğine hükmetti. Kurul, Ceylan yerine ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA